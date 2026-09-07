Visite guidée de l’église Saint Romain de Sèvres, Église Saint-Romain, Sèvres

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint Romain de Sèvres 19 et 20 septembre Église Saint-Romain Hauts-de-Seine

limité à 20 personnes par visite, 10 créneaux de visite possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des conférenciers vous expliqueront l’histoire de l’église et des oeuvres qui illustrent les liens avec le pouvoir royal établi aux chateaux de Versailles et de Saint-Cloud. Ils réponderont à vos questions sur le sens des aménagements liturgiques et des oeuvres religieuses, du baptistère aux nombreuses références à la sainte famille et à Saint Romain, le patron des bateliers de Sèvres.

Église Saint-Romain 1 Rue de l’Église, 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France l’église entièrement restaurée en 2019 renferme des oeuvres d’art témoignant des liens forts avec le pouvoir royal de la fondation de l’église jusqu’au XIX ème siècle. Son architecture composite et son mobilier illustrent l’évolution de l’art religieux du XI ème siècle à nos jours. Accessible en bus 171, 426, 467 et non loin des gares SNCF de Sèvres-Rive Gauche et Sèvres -Ville d’Avray.

Des conférenciers vous expliqueront l’histoire de l’église et des oeuvres qui illustrent les liens avec le pouvoir royal établi aux chateaux de Versailles et de Saint-Cloud. Ils réponderont à vos sur…

©Gaëtan de Brye