Visite guidée des Caves du Roi de Sèvres, Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres – Caves du Roi de Sèvres, Sèvres

Informations pratiques

Visite guidée des Caves du Roi de Sèvres 19 et 20 septembre Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres – Caves du Roi de Sèvres Hauts-de-Seine

18 pers. max. par visite. Portez des chaussures type baskets. Une lampe de poche ou de tél portable est recommandée. Prévoyez des vêtements ne craignant pas les frottements. RDV 2 place du Colombier, 92310 Sèvres. Arriver 15 min avant le départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites guidées des Caves du Roi de Sèvres, les 19 et 20 septembre 2026

Journées Européennes du Patrimoine 2026

La Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres, association loi 1901, dispose depuis de nombreuses années de l’exclusivité des visites des Caves du Roi accordée par la Mairie de Sèvres.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, nous avons le plaisir de vous les faire découvrir les samedi 19 et dimanche 20 septembre (3 créneaux horaires).

Modalité de réservation :

– Ouverture des réservations le vendredi 4 septembre (aucune demande ne sera prise en compte avant cette date)

– Réservation uniquement en ligne ICI. Aucune demande par téléphone ou par mail.

– Visite non aceesible aux enfants de moins de 8 ans et aux personnes ayant de difficultés de marche et pour monter/descendre des escaliers (équivalents à trois étages).

– Les demandes réalisées en double pour s’assurer une place l’un des deux jours sont automatiquement supprimées. Seule la 1ere sera prise en compte et fera l’objet d’une confirmation par mail.

– Les réservations sont nominatives. Aucune personne supplémentaire n’est acceptée le jour même.

– Chaque visite est constituée d’un groupe de 18 participants maximum.

– Lieu de rendez-vous : local de l’association, 2 place du Colombier, 92310 Sèvres. Arriver au minimum 15 minutes avant le départ : le guide n’attend pas les retardataires.

– Durée d’une visite : environ 1h30.

– Langue : français

Recommandations pratiques :

– Portez des chaussures adaptées à un sol irrégulier (type baskets).

– Une lampe de poche est recommandée, certains passages n’étant pas très bien éclairés et le sol irrégulier ; la lampe d’un téléphone portable convient très bien.

– Prévoyez des vêtements ne craignant pas les frottements avec les parois (poussière ou humidité possible).

Pour information, la température est d’environ 14°C toute l’année.

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Visite commentée

© Nathalie Le Bras