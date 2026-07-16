À la rencontre du matrimoine industriel pantinois, Église Saint-Germain l’Auxerrois, Pantin

Informations pratiques

À la rencontre du matrimoine industriel pantinois Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h30 Église Saint-Germain l’Auxerrois Seine-Saint-Denis

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Quelle place ont pris les femmes dans l’industrie ?

Alors qu’elles constituaient encore près d’un quart des effectifs ouvriers dans la France des années 1950, leur histoire demeure largement méconnue. Cigarettière, blanchisseuse, monteuse à la chaîne, impliquées dans la lutte pour leurs droits, venez découvrir l’aventure pantinoise de ces femmes. Une visite qui vous mènera devant d’anciennes usines de la ville, sur les traces des lieux et des métiers qui ont contribué à leur émancipation.

Animée par Clémence Bell, guide-conférencière.

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme

Église Saint-Germain l’Auxerrois Place de l’Église, 93500 Pantin, France Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148451470 https://stgermainpantin.wordpress.com [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/9963-a-la-rencontre-du-matrimoine-industriel-pantinois.html »}]

Circuit

© Archives départementales de la Seine-Saint-Denis