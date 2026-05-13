À la rencontre du passé, Musée de la Résistance, Limoges

À la rencontre du passé Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la Résistance Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À la rencontre du passé

Découvrez l’histoire des soldats de la Première Guerre mondiale enterrés au Cimetière de Louyat.

Dans le cadre du projet « À la rencontre du passé », mené en partenariat avec les classes de CM2 de l’école Montmailler, le service pédagogique du musée de la Résistance de Limoges, sous la conduite d’Amélia Touin, a participé à un travail de mémoire au cimetière de Louyat.

Au sein du carré militaire de ce cimetière reposent plus d’une centaine de soldats. Les élèves de l’école Montmailler en ont sélectionné une dizaine et ont entrepris des recherches sur leur parcours afin d’enrichir la plateforme nationale « Géomémoire », dédiée au recensement et à la localisation des soldats morts pour la France dans les cimetières.

Ce projet, pleinement intégré au programme scolaire de CM2, permet aux élèves, à partir de l’étude de ces sépultures, de découvrir à la fois l’histoire militaire et l’histoire sociale des deux conflits mondiaux.

Au fil de leurs recherches, les élèves prennent conscience que derrière chaque nom gravé sur une tombe se cache une histoire singulière. L’observation des sépultures, l’analyse des inscriptions et les recherches documentaires leur permettent de reconstituer progressivement l’identité et le parcours des soldats.

Ainsi, la petite histoire rejoint la grande Histoire.

Au-delà de l’aspect historique, ce projet comporte également une dimension créative : les élèves réalisent divers supports pour restituer leurs travaux, tels que des textes, des podcasts, des affiches ou encore des productions artistiques.

Il s’agit à la fois d’une véritable valorisation de l’histoire de ces soldats et d’un engagement citoyen fort.

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr https://www.facebook.com/museeresistancelimoges Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

À la rencontre du passé

© MRL