Professeur Alapage Les mille et une nuits Comédie de Limoges Limoges mercredi 13 mai 2026.
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-13
Le professeur Alapage, bibliothécaire passionné, passionnant mais totalement acariâtre, revisite les contes des milles et une nuits pour le bonheur des petits et des grands. Un voyage au cœur du Moyen-Orient avec une multitude de personnages drôles et loufoques vous attend ! Un seul en scène interactif et vivant où magie et humour se mêlent. .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
English : Professeur Alapage Les mille et une nuits
