Professeur Alapage Les mille et une nuits Comédie de Limoges Limoges

Professeur Alapage Les mille et une nuits

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

2026-05-13

Le professeur Alapage, bibliothécaire passionné, passionnant mais totalement acariâtre, revisite les contes des milles et une nuits pour le bonheur des petits et des grands. Un voyage au cœur du Moyen-Orient avec une multitude de personnages drôles et loufoques vous attend ! Un seul en scène interactif et vivant où magie et humour se mêlent. .

+33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

