Là où nos regards se frôlent Opéra de Limoges Limoges

Là où nos regards se frôlent Opéra de Limoges

48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

2026-05-13

Musiques de Poulenc, Ravel, Weil, Eisler, Monteverdi, Mendelssohn et de Sina Fallahzadeh (création mondiale), chants traditionnels yiddish et palestiniens.

Un récital lyrique où s’entrelacent l’hébreu et l’arabe.

Les chanteuses lyriques Karen Vourc’h et Dima Bawab se sont croisées il y a une quinzaine d’années sur la scène de l’Opéra-Comique pour ne plus se quitter. Leur amitié se nourrit de leurs trajectoires aussi riches que complexes, leurs voix ici portées par un souffle commun, dans un espace où les différences ne s’effacent pas mais se répondent… Les mélodies deviennent des passerelles et les langues — hébreu, arabe, yiddish, français, allemand, italien — murmurent une humanité partagée.

Un dialogue d’âmes et de cultures, une invitation à rêver ensemble.

> Durée 1h15 .

