Conférence Peindre pour la mémoire La bataille dans la peinture italienne du XVIème siècle Espace Simone Veil Limoges

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges proposent des débats au cœur de l’actualité artistique. Le thème de cette session sera Peindre pour la mémoire La bataille dans la peinture italienne du XVIème siècle avec la présence de la maîtresse de conférences de l’université de Limoges Pauline Lafille.
Réservations conseillées. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 contact@amilim.fr
