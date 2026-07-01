À la rencontre d’un théâtre de création, Théâtre Saint-Martin, Vienne

Informations pratiques

À la rencontre d’un théâtre de création 19 et 20 septembre Théâtre Saint-Martin Isère

Gratuit, sur réservation obligatoire. Jauge limitée à 20 personnes par visite. Merci de vous présenter 10 minutes avant le début du créneau réservé. Les inscriptions sont closes automatiquement lorsque le créneau est complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Le Théâtre Saint-Martin invite le public à découvrir l’envers du décor d’un théâtre de création.

Au cours de cette visite commentée, les visiteurs parcourront la salle et les coulisses, découvriront les différentes étapes de préparation d’un spectacle et les métiers artistiques, techniques et bénévoles qui participent à la vie du théâtre.

La visite permettra également de revenir sur l’histoire du Théâtre Saint-Martin, qui a fêté ses 30 ans en 2025, sur ses créations et sur sa place dans la vie culturelle viennoise.

Un temps d’échange avec des responsables, artistes ou bénévoles prolongera la découverte et permettra de mieux comprendre le fonctionnement quotidien d’un théâtre indépendant.

Théâtre Saint-Martin 30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 74 78 65 09 https://www.theatresaintmartin.com/ https://www.facebook.com/100057444311376/;https://www.instagram.com/theatresaintmartin38;https://www.linkedin.com/company/theatre-saint-martin [{« type »: « link », « value »: « https://association-les-amis-du-theatre-saint-martin-de-vienne.s2.yapla.com/fr/event-118410 »}] Le Petit Manège est une salle intimiste de 80 places située au sein de l’Espace Saint-Germain à Vienne. Il accueille le Théâtre Saint-Martin, ses créations et ses ateliers, dans une configuration favorisant une grande proximité entre le public et les artistes. Le théâtre est situé au sein de l’Espace Saint-Germain, à proximité du centre-ville de Vienne. Il est accessible à pied, en transports en commun (arrêt « Le Trente ») ou en voiture. Des places de stationnement gratuites sont disponibles devant le théâtre.

Le Théâtre Saint-Martin invite le public à découvrir l’envers du décor d’un théâtre de création.