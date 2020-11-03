À la renverse Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

À la renverse

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:45:00

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-09 2026-11-10

Tout public

À la renverse

D’après le chapitre L’amour, l’enfant dans En cas d’amour d’Anne Dufourmantelle

Conception, écriture, mise en scène Noëmie Ksicova

Créé à la Comédie · Production · Artistes associé·es · Jeune troupe de Reims à Colmar

À la mort d’un de ses patients, Anne, psychanalyste, rencontre la juge qui, il y a trente ans, avait eu à juger cet homme. Avec les pouvoirs de la fiction, ce spectacle est une plongée dans l’insondable chez les êtres.

Tombé dans l’eau d’un lac, Raphaël, cinq ans, est sauvé par Vincent, un ami de ses parents. Serrant l’enfant dans ses bras, l’homme est traversé par une émotion indescriptible. Au loin, la jeune fille au pair de Raphaël croit voir des gestes criminels. Il y a un procès, qui aboutit à un non-lieu. Vingt-cinq ans plus tard, alors que Vincent est installé à Madrid, Raphaël refait surface dans sa vie. Inspiré d’un texte d’Anne Dufourmantelle, À la renverse suit le cheminement de deux femmes lancées dans une enquête qui les met face à leurs certitudes et leurs questionnements devant l’innommable. Noëmie Ksicova fait de la scène un lieu où se mêlent passé, présent et réminiscences, et qui nous confronte aux vertiges pour mieux envisager la complexité humaine.

Parole de l’autrice et metteuse en scène:

À la renverse, c’est imaginer la traversée d’une intimité singulière, terreau de questions vertigineuses qui heurtent nos cryptes intérieures. Je travaille à créer un écrin de délicatesse pour questionner cette histoire au théâtre ensemble, ici.

Noëmie Ksicova

Dates

Mardi 03 novembre 20h

Mercredi 04 novembre 20h

Jeudi 05 novembre 20h

Vendredi 06 novembre 20h

Lundi 09 novembre 20h

Mardi 10 novembre 20h

Lieu Atelier de la Comédie, 13 rue du Moulin Brûlé, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée estimée 1h45

Infos+

Avertissement personnes sensibles Le sujet de la pièce convoque des faits relevant de la pédocriminalité. Ces derniers ne font l’objet d’aucune représentation explicite au plateau. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : À la renverse

L’événement À la renverse Reims a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT de la Marne