À la rescousse des œuvres, Hôtel Lallemant, Bourges
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel Lallemant · Bourges
Informations pratiques
À la rescousse des œuvres Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h15 Hôtel Lallemant Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
Mets toi dans la peau d’un pompier, d’un conservateur et sauve les œuvres du musée !
À partir de 7 ans.
Jauge : 8 enfants maximum (possibilité pour les parents de rester)
Hôtel Lallemant 6 Rue Bourbonnoux, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 23 57 http://www.ville-bourges.fr/musees [{« type »: « email », « value »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 48 57 82 45 »}, {« owner »: {« uid »: 54621, « type »: « agenda »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789891200000, « id »: 1}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789895700000, « id »: 2}], « bookingEmail »: null, « category »: « EVENEMENT_JEU », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] L’hôtel Lallemant qui abrite aujourd’hui un musée est un édifice remarquable de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.
Mets toi dans la peau d’un pompier, d’un conservateur et sauve les œuvres du musée !
©Bouclier Bleu
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