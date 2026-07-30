Informations pratiques

Bourges

Brocante de la Rue Joyeuse

Rue Joyeuse Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Chinez, partagez un moment convivial et soutenez une action solidaire lors de la brocante de la rue Joyeuse à Bourges.

L’Association Saint François et les habitants du quartier organisent la brocante de la rue Joyeuse, le dimanche 13 septembre 2026 à Bourges.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront dénicher objets de décoration, petits meubles, vaisselle, vêtements et autres trouvailles auxquelles offrir une seconde vie. Un espace de restauration proposera café et douceurs le matin, puis barbecue et boissons à l’heure du déjeuner.

Les bénéfices seront reversés aux actions sociales menées par l’association auprès des personnes les plus fragiles. Un rendez-vous chaleureux, familial et solidaire. .

Rue Joyeuse Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 19 20 association@assostfrancois.fr

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English :

Come browse, enjoy a friendly get-together, and support a charitable cause at the flea market on Rue Joyeuse in Bourges.

L’événement Brocante de la Rue Joyeuse Bourges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BOURGES