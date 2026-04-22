Bourges

Salon 24H Emploi Formation

Rue du Champ de Foire Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 10:00:00

fin : 2026-09-10 17:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Rencontrez recruteurs et organismes de formation au salon 24H Emploi Formation, avec plus de 200 offres à découvrir à Bourges.

Le salon 24H Emploi Formation revient à Bourges pour une deuxième édition, le jeudi 10 septembre 2026 de 10h à 17h au Palais des Sports du Prado. Les visiteurs pourront échanger directement avec des entreprises et organismes de formation locaux, autour de nombreuses opportunités CDI, CDD, alternance, intérim, stage ou formation. Des conférences et ateliers gratuits viendront compléter la journée, avec des conseils pour préparer ses entretiens, valoriser son profil LinkedIn ou construire son projet professionnel. Inscription en ligne conseillée pour bénéficier d’un accès coupe-file. .

Rue du Champ de Foire Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Meet recruiters and training organizations at the 24H Emploi Formation job fair, featuring more than 200 job opportunities to explore in Bourges.

L’événement Salon 24H Emploi Formation Bourges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES