Informations pratiques

Bourges

Bourges Contemporain Que demain Reste

50 Rue Stéphane Mallarmé Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 10:00:00

fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Découvrez une exposition d’art contemporain où mémoire, science-fiction et récits intimes se croisent pour imaginer les futurs possibles.

La galerie La Transversale accueille l’exposition Que demain reste , réunissant les artistes Farah Bahhar et Anaël Alaoui-Fdili, diplômées de l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

À travers installations, peintures, objets transformés et matériaux low-tech, les deux artistes explorent les liens entre mémoire, héritages, récits intimes et imaginaires. Entre science-fiction et création contemporaine, leurs œuvres interrogent notre rapport au temps, aux territoires et aux futurs possibles.

Une exposition sensible et immersive à découvrir gratuitement du mardi au vendredi, de 10h à 19h. .

50 Rue Stéphane Mallarmé Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 11 88 contact.latransversale@gmail.com

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English :

Discover a contemporary art exhibition where memory, science fiction, and personal narratives intersect to imagine possible futures.

L’événement Bourges Contemporain Que demain Reste Bourges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BOURGES