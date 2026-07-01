Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges
dimanche 19 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry un voyage musical avec Jean-Luc Étienne !
Laissez-vous porter par la virtuosité de Jean-Luc Étienne, organiste reconnu, lors d’un concert exceptionnel où la puissance et la finesse de l’orgue révèlent toute la richesse du patrimoine berrichon. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire orguescathedralebourges@gmail.com
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English :
Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry : A Musical Journey with Jean-Luc Étienne!
L’événement Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES
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