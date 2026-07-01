UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourges

Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges

dimanche 19 juillet 2026 · Bourges

Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place Etienne Dolet
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry un voyage musical avec Jean-Luc Étienne !
Laissez-vous porter par la virtuosité de Jean-Luc Étienne, organiste reconnu, lors d’un concert exceptionnel où la puissance et la finesse de l’orgue révèlent toute la richesse du patrimoine berrichon.   .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   orguescathedralebourges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry : A Musical Journey with Jean-Luc Étienne!

L’événement Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES

À voir aussi à Bourges (Cher)