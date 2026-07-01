Informations pratiques

Bourges

Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry un voyage musical avec Jean-Luc Étienne !

Laissez-vous porter par la virtuosité de Jean-Luc Étienne, organiste reconnu, lors d’un concert exceptionnel où la puissance et la finesse de l’orgue révèlent toute la richesse du patrimoine berrichon. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire orguescathedralebourges@gmail.com

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English :

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry : A Musical Journey with Jean-Luc Étienne!

L’événement Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES