Informations pratiques

Bourges

Concert de Yanns au Palais d’Auron

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Yanns vient faire vibrer les Rives d’Auron à Bourges, avec son Phénoménal Re-Tour pour un concert pop urbaine porté, par ses plus grands succès.

Le vendredi 11 septembre 2026, Yanns investit les Rives d’Auron à Bourges avec son Phénoménal Re-Tour .

Figure de la pop urbaine française, l’artiste interprétera ses titres incontournables, lors d’un concert porté par une énergie communicative et un univers musical sincère.

Ouverture des portes à 19h30 et début du spectacle à 20h30.

Réservation en ligne recommandée. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 48 53 74 direction.showsandco@gmail.com

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English :

Yanns is set to rock Les Rives d’Auron in Bourges with his “Phenomenal Re-Tour,” an urban pop concert featuring his greatest hits.

L’événement Concert de Yanns au Palais d’Auron Bourges a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BOURGES