À L’AVANT GARDE DU COEUR: BIOLOGIE, INNOVATION ET SANTÉ CARDIOVASCULAIRE, Palais de la Bourse, Bordeaux
À L’AVANT GARDE DU COEUR: BIOLOGIE, INNOVATION ET SANTÉ CARDIOVASCULAIRE, Palais de la Bourse, Bordeaux vendredi 4 décembre 2026.
À L’AVANT GARDE DU COEUR: BIOLOGIE, INNOVATION ET SANTÉ CARDIOVASCULAIRE Vendredi 4 décembre, 09h30 Palais de la Bourse Gironde
Sur inscription via notre site internet.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T09:30:00+01:00 – 2026-12-04T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T09:30:00+01:00 – 2026-12-04T18:30:00+01:00
La Société Française de Biologie Clinique a le plaisir de vous convier à sa réunion annuelle, qui se déroulera en présentiel le 4 décembre 2026.
Cette rencontre scientifique offre un cadre inspirant pour réunir les professionnels des laboratoires médicaux et des technologies de la santé, favorisant ainsi l’échange d’idées et le networking au sein de la communauté française.
Palais de la Bourse 17 Place la Bourse 33076 Bordeaux France Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sfbc-sympo.fr/inscriptions »}]
Une rencontre scientifique offrant la réunion des professionnels de laboratoires médicaux et des technologies de la santé, favorisant l’échange d’idées et le networking au sein de la communauté. symposium biologie
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