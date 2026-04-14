À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée !, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Mercredi 22 avril, 14h30, 16h15 Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T16:15:00+02:00 – 2026-04-22T17:45:00+02:00

Destination musée

Les enfants vont à la rencontre des personnages et des motifs exotiques sur bois sculptés. En atelier, ils s’initient avec agilité à la technique du modelage en réalisant sur une plaque d’argile un relief au décor de leur choix, inspiré de leur voyage dans les collections du musée.

Session de 14h30 pour les 6-8 ans

Sessioin de 16h15 pour les 9-12 ans

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « email », « value »: « reservationmhc@mairie-lille.fr »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

À la rencontre des personnages et des motifs exotiques sur bois sculptés !

Musée de l’Hospice Comtesse