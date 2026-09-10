À l’occasion de l’installation du nouveau projecteur 4K au cinéma, découvrez Playtime de Jacques Tati en version restaurée !, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France

Informations pratiques

À l’occasion de l’installation du nouveau projecteur 4K au cinéma, découvrez Playtime de Jacques Tati en version restaurée ! Samedi 19 septembre, 20h30 Cinéma Jacques Tati Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Projection en version restaurée 4K de Playtime de Jacques Tati accompagnée d’une intervention de Laurent Galinon, journaliste et réalisateur : Des touristes américaines ont opté pour une formule de voyage grâce à laquelle elles visitent une capitale par jour. Mais arrivées à Orly, elles se rendent compte que l’aéroport est identique à tous ceux qu’elles ont déjà fréquentés. En se rendant à Paris, elles constatent également que le décor est le même que celui des autres capitales…

Cinéma Jacques Tati 29 bis avenue du Général de Gaulle, 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-et-Marne Île-de-France 01 48 61 87 55 https://www.cinemajacquestati.fr/accueil-479.html Le cinéma Jacques Tati, classé Art et Essai, propose trois salles au nom de films du célèbre réalisateur : Jour de fête (266 places), Playtime (162 places) et Parade (80 places). Dans celles-ci il est possible de découvrir des films d’actualité, du patrimoine, des versions originales ou françaises, du muet, du parlant, de la couleur, du noir et blanc, des films de tous les horizons géographiques et de divers genres cinématographiques, des ciné-concerts, des rencontres, des ateliers, des festivals. 29 bis avenue du Général de Gaulle

93290 Tremblay-en-France

RER

— ligne B – arrêt Vert-Galant

Projection de **Playtime** de Jacques Tati accompagnée d’une médiation de Laurent Galinon, journaliste et réalisateur

©Guillaume Clément