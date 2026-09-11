À l’ombre de George – visite contée, Moulin de la Voiselle, Bourges

Informations pratiques

À l’ombre de George – visite contée Samedi 19 septembre, 18h30 Moulin de la Voiselle Cher

RDV au Moulin de la Voiselle; 5 boulevard Chanzy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Un voyage littéraire et historique au coeur des marais, lieux propices aux contes et légendes avec Sophie Barron, conteuse. Suivi d’un apéro convivial au Moulin de la Voiselle. À partir de 10 ans.

Jauge : 30 personnes

Moulin de la Voiselle 5 boulevard Chanzy, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire https://www.ville-bourges.fr/site/location-moulin-voiselle [{« type »: « email », « value »: « maisondesmusu00e9es@ville-bourges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0248578245 »}, {« owner »: {« uid »: 65369143, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: null, « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 120 », « bookingContact »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789835400000, « id »: 1}], « bookingEmail »: null, « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Un voyage littéraire et historique au cœur des marais, lieux propices aux contes et légendes avec Sophie Barron, conteuse. Suivi d’un apéro convivial au Moulin de la Voiselle. À partir de 10 ans.

©E.Legouhy