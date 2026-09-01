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Oktoberry Fest Bourges

dimanche 13 septembre 2026 · Bourges

Oktoberry Fest Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
8 Rue Paul Commenge
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif

Bourges

Oktoberry Fest

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 22:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Bières, musique et bonne humeur l’Oktoberry Fest revient à Bourges pour une deuxième édition placée sous le signe de la convivialité !
L’Oktoberry Fest vous donne rendez-vous dans la traditionnelle Halle au Blé de Bourges pour une journée festive et conviviale. Au programme bières, musique et animations dans une ambiance inspirée des célèbres fêtes bavaroises.

Cette deuxième édition promet un agréable moment de partage entre amis ou en famille, au cœur de Bourges. L’occasion de se retrouver, de profiter de l’ambiance musicale et de célébrer ensemble dans un cadre chaleureux.   .

8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 09 33  bourges@vandb.fr

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English :

Beer, music, and good vibes: Oktoberry Fest is back in Bourges for its second edition, all about having a great time!

L’événement Oktoberry Fest Bourges a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES

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