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DE LA PIERRE AU CARTON 520 ANS D’HISTOIRE VIVANTE Bourges

lundi 14 septembre 2026 · Bourges

DE LA PIERRE AU CARTON 520 ANS D’HISTOIRE VIVANTE Bourges

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

DE LA PIERRE AU CARTON 520 ANS D’HISTOIRE VIVANTE

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-14

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réinventer et des 520 ans de l’écroulement de la tour de Beurre de la cathédrale (1506-2026),
L’artiste monumentaliste Olivier Grossetête propose une construction collective et intergénérationnelle édifier une tour en carton avant d’assister à son effondrement. L’événement rappelle la fragilité du patrimoine, une préoccupation déjà portée par George Sand, engagée pour la sauvegarde de la tapisserie Dame à la licorne, des fresques de Vic et de la forêt de Fontainebleau.   .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   elisabeth.braoun@monuments-nationaux.fr

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English :

As part of the European Heritage Days— Heritage in Peril? Revive, Resist, Reinvent%BB and the 520th anniversary of the collapse of the cathedral’s Beurre Tower (1506–2026),

L’événement DE LA PIERRE AU CARTON 520 ANS D’HISTOIRE VIVANTE Bourges a été mis à jour le 2026-07-10 par BERRY

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