DE LA PIERRE AU CARTON 520 ANS D’HISTOIRE VIVANTE Bourges
lundi 14 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
DE LA PIERRE AU CARTON 520 ANS D’HISTOIRE VIVANTE
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-14
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réinventer et des 520 ans de l’écroulement de la tour de Beurre de la cathédrale (1506-2026),
L’artiste monumentaliste Olivier Grossetête propose une construction collective et intergénérationnelle édifier une tour en carton avant d’assister à son effondrement. L’événement rappelle la fragilité du patrimoine, une préoccupation déjà portée par George Sand, engagée pour la sauvegarde de la tapisserie Dame à la licorne, des fresques de Vic et de la forêt de Fontainebleau. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire elisabeth.braoun@monuments-nationaux.fr
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English :
As part of the European Heritage Days— Heritage in Peril? Revive, Resist, Reinvent%BB and the 520th anniversary of the collapse of the cathedral’s Beurre Tower (1506–2026),
L’événement DE LA PIERRE AU CARTON 520 ANS D’HISTOIRE VIVANTE Bourges a été mis à jour le 2026-07-10 par BERRY
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