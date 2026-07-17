A l’ombre des choses, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

A l’ombre des choses Jeudi 29 avril 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T20:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:40:00+02:00

Fin : 2027-04-29T20:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:40:00+02:00

Seul en scène, il raconte l’histoire d’un enfant qui grandit entre les éclats de rire d’une famille d’artistes et les bouleversements provoqués par la séparation de ses parents. Ballotté entre foyer social, squat et petits refuges du quotidien, il cherche sa place dans un monde qui semble parfois lui échapper. À ses côtés, une présence demeure : celle de son frère aîné, qui trouve peu à peu sa voie dans la musique.

À travers ce récit autobiographique, Anatole Édouard Nicolo évoque avec pudeur et sincérité les fragilités de l’enfance, les liens familiaux, les non-dits et la construction de soi. Porté par une mise en scène épurée où le son et la lumière prolongent les émotions du récit, le spectacle donne chair à une histoire intime qui résonne avec de nombreuses trajectoires.

Entre récit, théâtre et performance live, À l’ombre des choses est une invitation à regarder autrement ce qui se construit dans l’ombre et qui, parfois, nous éclaire pour avancer.

Un seul-en-scène sensible et lumineux, empreint d’une profonde humanité.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Anatole Édouard Nicolo adapte son roman À l’ombre des choses : le récit autobiographique d’un enfant ballotté entre séparation parentale, foyer social et squats, soutenu par son frère aîné musicien.

Tanguy Delavet