A l’ombre des choses conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Attaché à Clichy où il a vécu de nombreuses années,

Anatole Édouard Nicolo est particulièrement heureux d’y présenter pour la

première fois l’adaptation scénique de son roman À l’ombre des choses, récompensé par le Prix Envoyé par la Poste

2024.

Seul en scène, il raconte l’histoire d’un enfant qui

grandit entre les éclats de rire d’une famille d’artistes et les

bouleversements provoqués par la séparation de ses parents. Ballotté entre

foyer social, squat et petits refuges du quotidien, il cherche sa place dans un

monde qui semble parfois lui échapper. À ses côtés, une présence demeure :

celle de son frère aîné, qui trouve peu à peu sa voie dans la musique.

À travers ce récit autobiographique, Anatole Édouard

Nicolo évoque avec pudeur et sincérité les fragilités de l’enfance, les liens

familiaux, les non-dits et la construction de soi. Porté par une mise en scène

épurée où le son et la lumière prolongent les émotions du récit, le spectacle

donne chair à une histoire intime qui résonne avec de nombreuses trajectoires.

Entre récit, théâtre et performance live, À l’ombre des choses est une invitation

à regarder autrement ce qui se construit dans l’ombre et qui, parfois, nous

éclaire pour avancer.

Un seul-en-scène sensible et lumineux, empreint d’une

profonde humanité.

Anatole Édouard Nicolo adapte son roman À l’ombre des choses : le récit autobiographique d’un enfant ballotté entre séparation parentale, foyer social et squats, soutenu par son frère aîné musicien.

Le lundi 19 avril 2027

de 20h30 à 21h40

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-19T23:30:00+02:00

fin : 2027-04-20T00:40:00+02:00

Date(s) : 2027-04-19T20:30:00+02:00_2027-04-19T21:40:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5658&lng=1



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