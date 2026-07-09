A l’ombre des choses conservatoire Léo Delibes Clichy
lundi 19 avril 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Attaché à Clichy où il a vécu de nombreuses années,
Anatole Édouard Nicolo est particulièrement heureux d’y présenter pour la
première fois l’adaptation scénique de son roman À l’ombre des choses, récompensé par le Prix Envoyé par la Poste
2024.
Seul en scène, il raconte l’histoire d’un enfant qui
grandit entre les éclats de rire d’une famille d’artistes et les
bouleversements provoqués par la séparation de ses parents. Ballotté entre
foyer social, squat et petits refuges du quotidien, il cherche sa place dans un
monde qui semble parfois lui échapper. À ses côtés, une présence demeure :
celle de son frère aîné, qui trouve peu à peu sa voie dans la musique.
À travers ce récit autobiographique, Anatole Édouard
Nicolo évoque avec pudeur et sincérité les fragilités de l’enfance, les liens
familiaux, les non-dits et la construction de soi. Porté par une mise en scène
épurée où le son et la lumière prolongent les émotions du récit, le spectacle
donne chair à une histoire intime qui résonne avec de nombreuses trajectoires.
Entre récit, théâtre et performance live, À l’ombre des choses est une invitation
à regarder autrement ce qui se construit dans l’ombre et qui, parfois, nous
éclaire pour avancer.
Un seul-en-scène sensible et lumineux, empreint d’une
profonde humanité.
Anatole Édouard Nicolo adapte son roman À l’ombre des choses : le récit autobiographique d’un enfant ballotté entre séparation parentale, foyer social et squats, soutenu par son frère aîné musicien.
Le lundi 19 avril 2027
de 20h30 à 21h40
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-19T23:30:00+02:00
fin : 2027-04-20T00:40:00+02:00
Date(s) : 2027-04-19T20:30:00+02:00_2027-04-19T21:40:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5658&lng=1
Afficher la carte du lieu conservatoire Léo Delibes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Clichy (Paris)
- Œuvre signée Guillaume Bottazzi, une invitation au voyage, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy, Clichy 19 septembre 2026
- Le conte d’Hiver Pavillon Vendôme Clichy 20 septembre 2026
- Thibault Cauvin Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy 3 octobre 2026
- F.A.I.L. Clichy Hall Clichy 7 octobre 2026
- Gildaa + Arthur Ely Conservatoire Léo Delibes Clichy 16 octobre 2026