À midi c’est Comédie ! autour de Bernard-Marie Koltès Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

À midi c’est Comédie ! autour de Bernard-Marie Koltès

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 12:30:00

fin : 2027-01-22 13:30:00

Date(s) :

2027-01-22

Rencontre autour de Bernard-Marie Koltès, animée par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.

En partenariat avec l’Imec et la librairie Le Brouillon de Culture. Petite restauration au Café de la Comédie

Rencontre autour de Bernard-Marie Koltès, animée par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.

En partenariat avec l’Imec et la librairie Le Brouillon de Culture. Petite restauration au Café de la Comédie

Durée 1h. Entrée libre.

À voir également

Présentation publique de la masterclass autour de Bernard-Marie Koltès dirigée par Simon Grangeat avec les étudiant.es de la CPES théâtre du Conservatoire de Caen, en partenariat avec l’Imec.

Vendredi 22 janvier à 18h au Théâtre des Cordes

Entrée libre, réservation conseillée .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : À midi c’est Comédie ! autour de Bernard-Marie Koltès

A discussion on Bernard-Marie Koltès, hosted by Sébastien Thème, journalist and radio producer.

In partnership with Imec and Le Brouillon de Culture bookshop. Light refreshments will be available at the Café de la Comédie

L’événement À midi c’est Comédie ! autour de Bernard-Marie Koltès Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité