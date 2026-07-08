À midi c’est Comédie ! autour de Jean-Luc Lagarce Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

À midi c’est Comédie ! autour de Jean-Luc Lagarce

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 12:30:00

fin : 2027-05-13 13:30:00

Date(s) :

2027-05-13

Rencontre avec le comédien Vincent Dedienne, autour du spectacle Il ne m’est jamais rien arrivé . Le rendez-vous sera animé par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.

Rencontre avec le comédien Vincent Dedienne, autour du spectacle Il ne m’est jamais rien arrivé . Le rendez-vous sera animé par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.

En partenariat avec la librairie Le Brouillon de Culture.

Petite restauration au Café de la Comédie

Durée 1h. Entrée libre. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : À midi c’est Comédie ! autour de Jean-Luc Lagarce

A conversation with actor Vincent Dedienne about the show “Il ne m’est jamais rien arrivé”. The event will be hosted by Sébastien Thème, a journalist and radio producer.

L’événement À midi c’est Comédie ! autour de Jean-Luc Lagarce Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité