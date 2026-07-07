À midi c’est Comédie ! avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
jeudi 3 décembre 2026 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
À midi c’est Comédie ! avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 12:30:00
fin : 2026-12-03 13:30:00
Date(s) :
2026-12-03
Rencontre avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville dans le cadre du festival Vis-à-vis. Le rendez-vous sera animé par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.
Rencontre avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville dans le cadre du festival Vis-à-vis. Le rendez-vous sera animé par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.
Petite restauration au Café de la Comédie. Entrée libre. .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : À midi c’est Comédie ! avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville
A discussion with Redwane Rajel and Valérie Dassonville as part of the Vis-à-vis festival. The event will be hosted by Sébastien Thème, a journalist and radio producer.
L’événement À midi c’est Comédie ! avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité
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