À midi c’est Comédie ! avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

À midi c’est Comédie ! avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 12:30:00

fin : 2026-12-03 13:30:00

Date(s) :

2026-12-03

Rencontre avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville dans le cadre du festival Vis-à-vis. Le rendez-vous sera animé par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.

Rencontre avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville dans le cadre du festival Vis-à-vis. Le rendez-vous sera animé par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.

Petite restauration au Café de la Comédie. Entrée libre. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : À midi c’est Comédie ! avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville

A discussion with Redwane Rajel and Valérie Dassonville as part of the Vis-à-vis festival. The event will be hosted by Sébastien Thème, a journalist and radio producer.

L’événement À midi c’est Comédie ! avec Redwane Rajel et Valérie Dassonville Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité