Éclat(s) de Rue 2026 (Art)hropodia Caen
Éclat(s) de Rue 2026 (Art)hropodia Caen vendredi 7 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 (Art)hropodia
Rue de la Guérinière Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 22:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-07
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie In Fine dansera dans et sur les rues de la Guérinière.
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie In Fine dansera dans et sur les rues de la Guérinière.
Fara, jeune adolescente en plein questionnement, démarre un voyage intérieur en observant la mue d’un insecte. (Art)hropodia est un conte un peu fantastique qui explore la métamorphose du corps, de la nature et interroge notre rapport au vivant.
Mise en scène Sylvain Dubos
Artistes et équipe Sylvain Dubos, Clémence Dubos, Tatyana Razafindrakoto, Grégory Pruvot, Marie Mellier, Alexandre Leclerc, Raphaëlle Weber, Lucie Astier, Margaux Favier, Anne Delamotte et Joana Pinard
Tout public. .
Rue de la Guérinière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 (Art)hropodia
As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the company In Fine will be dancing in and on the streets of La Guérinière.
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 (Art)hropodia Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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