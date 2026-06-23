Caen

Éclat(s) de Rue 2026 (Art)hropodia

Rue de la Guérinière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 22:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie In Fine dansera dans et sur les rues de la Guérinière.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie In Fine dansera dans et sur les rues de la Guérinière.

Fara, jeune adolescente en plein questionnement, démarre un voyage intérieur en observant la mue d’un insecte. (Art)hropodia est un conte un peu fantastique qui explore la métamorphose du corps, de la nature et interroge notre rapport au vivant.

Mise en scène Sylvain Dubos

Artistes et équipe Sylvain Dubos, Clémence Dubos, Tatyana Razafindrakoto, Grégory Pruvot, Marie Mellier, Alexandre Leclerc, Raphaëlle Weber, Lucie Astier, Margaux Favier, Anne Delamotte et Joana Pinard

Tout public. .

Rue de la Guérinière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 (Art)hropodia

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the company In Fine will be dancing in and on the streets of La Guérinière.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 (Art)hropodia Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer