Éclat(s) de Rue 2026 NonGrata Caen
Éclat(s) de Rue 2026 NonGrata Caen jeudi 6 août 2026.
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 NonGrata
Rue de la Guérinière Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:45:00
fin : 2026-08-06 20:45:00
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie DíRTZtheatre prépare s’apprête à déambuler avec ses marionnettes dans la Guérinière.
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie DíRTZtheatre prépare s’apprête à déambuler avec ses marionnettes dans la Guérinière.
Un théâtre physique de marionnettes où les corps sont embarqués dans une déambulation sensible pour célébrer ensemble nos singularités. Dans cette nouvelle création de Dirtztheatre, la musique, accompagnant un regard décalé sur le réel, nous touche par sa douceur un peu rêche. La poésie des personnages et leurs questionnements silencieux font écho à l’absurde de notre monde et à l’urgence de se relier pour agir en commun.
Mise en scène Jolanda Löllmann, Charlie Denat
Artistes et équipe Jolanda Löllmann, Charlie Denat, Djoo Cuer, Stéphane Lafargue, Éléonore Gresset
A partir de 6 ans. .
Rue de la Guérinière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
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English : Éclat(s) de Rue 2026 NonGrata
As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the DíRTZtheatre company is getting ready to take its puppets on the streets of La Guérinière.
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 NonGrata Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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