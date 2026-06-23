Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Ültimätä

Rue de la Guérinière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Imperial Kikiristan vous invite à la Guérinière pour une création 2026 de théâtre musical.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Imperial Kikiristan vous invite à la Guérinière pour une création 2026 de théâtre musical.

Le service public du divertissement Kikiristan obtient un visa pour présenter son folklore et un secret dans un monde en crise de l’œuf. Entre propagande joyeuse, musique, danse et magie de trottoir, le soft power kik s’invite.

Mise en scène Impérial Kikiristan et Fred Fort .

Artistes et équipe Benjamin Poulain, Florian Vidgrain, Guillaume Cottin, Frédéric Couve, Eugène Gaumeton, Rémy Jacquet, Laurent Diochon, Antoine Cicéron, Matthieu Ribun, Michel Pélo, Octavio Duffbrau, Gulbul Golblev, Astavatolère, Antoine de la Michaudière.

A partir de 10 ans. .

Rue de la Guérinière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Ültimätä

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Imperial Kikiristan company invites you to La Guérinière for a musical theatre creation in 2026.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Ültimätä Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer