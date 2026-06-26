Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Furtives

Rue de la Guérinière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie la Baleine Cargo déambulera toute en poésie dans les rues de la Guérinière.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie la Baleine Cargo déambulera toute en poésie dans les rues de la Guérinière.

Trois femmes se glissent dans la ville pour y semer la révolte et collent des slogans sur les murs. Elles embarquent le public dans une manifestation poétique. Leur urgence tisser des liens et agir sur le monde. Un spectacle protéiforme, version pieuvre mimétique, aux multiples facettes mêlant théâtre, danse, slam, chant polyphonique, chansigne, street art.

Mise en scène Françoise Guillaumond

Artistes et équipe Sylvie Dissa ou Sylvie Peteilh, Agathe Zimmer ou Joana Olasagasti, Clémentine Bart ou Zoé Coudougnan, Carlos Carreras, Charlotte Rageau, Stéphanie Ruffier, Angélique Condominas, Wilfried Hildebrandt, Solenne Roche, Françoise Guillaumond, Nil Polack, Thierry Grasset, Malika Dupont-Duvernoy, Anabelle Duvernoy.

A partir de 10 ans.

Le spectacle sera signé en Langue des Signes Françaises. .

Rue de la Guérinière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Furtives

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Baleine Cargo company will be strolling through the streets of La Guérinière.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Furtives Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer