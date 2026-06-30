Informations pratiques

Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Kikiristani’s Fantasy

Rue de la Guérinière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 21:45:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Imperial Kikiristan se prépare à enflammer la Guérinière avec son orchestre.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Imperial Kikiristan se prépare à enflammer la Guérinière avec son orchestre.

En soirée, laissez-vous emporter par Kikiristani’s Fantasy un orchestre capable des performances les plus folles et inattendues à travers les méandres de la Guérinière.

Mise en scène Impérial Kikiristan et Fred Fort

Artistes et équipe Benjamin Poulain, Florian Vidgrain, Guillaume Cottin, Frédéric Couve, Eugène Gaumeton, Rémy Jacquet, Laurent Diochon, Antoine Cicéron, Matthieu Ribun, Michel Pélo, Octavio Duffbrau, Gulbul Golblev, Astavatolère, Antoine de la Michaudière.

Tout public. .

Rue de la Guérinière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Kikiristani’s Fantasy

As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Imperial Kikiristan company is preparing to set the Guérinière alight with its orchestra.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Kikiristani’s Fantasy Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer