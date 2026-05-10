À nous deux, Paris ! du 10 juillet au 20 août au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

Partagé entre une relation compliquée et “Du côté de chez Swann” de Proust, qu’il lit avec une intensité presque inquiétante, il idéalise l’amour, jusqu’à se perdre parfois dans ses propres illusions. La découverte de la littérature va lui donner un nouveau regard sur le monde et sur lui-même. Cette plongée dans les livres devient le point de départ d’une véritable quête identitaire, où il apprend à se connaître, à s’interroger, et à rêver plus grand.

Du 10 juillet au 2 août les vendredis et samedis à 19h ou 21h, les dimanches à 18h ou 20h

La presse en parle… Une belle déclaration d’amour à la littérature. La provence

Imitations bluffantes, un comédien qui fait l’unanimité et emballe le public… Midi Libre

Un solo à la fois drôle et émouvant. ICI7

Drôle, sincère et universel, ce seul en scène nous embarque dans le tumulte de ses passions et de ses rêves, jusqu’à la rencontre, mémorable, avec son idole absolue.

Du vendredi 10 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :

payant

Tarif plein 33€

Tarif reduit -26 ans 10.90€

Tarif promo web 21€

Frais de vente internet inclus

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/a-nous-deux-paris +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



Afficher la carte du lieu Le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

