À nous deux, Paris ! du 10 juillet au 20 août au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris
À nous deux, Paris ! du 10 juillet au 20 août au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris vendredi 10 juillet 2026.
Partagé entre une relation compliquée et “Du côté de chez Swann” de Proust, qu’il lit avec une intensité presque inquiétante, il idéalise l’amour, jusqu’à se perdre parfois dans ses propres illusions. La découverte de la littérature va lui donner un nouveau regard sur le monde et sur lui-même. Cette plongée dans les livres devient le point de départ d’une véritable quête identitaire, où il apprend à se connaître, à s’interroger, et à rêver plus grand.
Du 10 juillet au 2 août
les vendredis et samedis à 19h ou 21h, les dimanches à 18h ou 20h
La presse en parle…
Une belle déclaration d’amour à la littérature. La provence
Imitations bluffantes, un comédien qui fait l’unanimité et emballe le public… Midi Libre
Un solo à la fois drôle et émouvant. ICI7
Drôle, sincère et universel, ce seul en scène nous embarque dans le tumulte de ses passions et de ses rêves, jusqu’à la rencontre, mémorable, avec son idole absolue.
Du vendredi 10 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :
payant
Tarif plein 33€
Tarif reduit -26 ans 10.90€
Tarif promo web 21€
Frais de vente internet inclus
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
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