À table!, Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

À table! Samedi 23 mai, 19h00 Château-Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À table- Mini-Expo #3 au Petit Salon

Se procurer de la nourriture, la préparer et la manger : tous les humains autour du monde le font, mais de bien des façons différentes ! De la poule à la petite cuillère, du plat à couscous au masque à igname, tableaux, sculptures et objets sont ici rassemblés pour raconter ces pratiques variées. Et comme l’appétit vient en mangeant, un jeu de piste dans le reste du musée permettra aux grands gourmands de ne pas rester sur leur faim s’ils n’ont fait qu’une bouchée de cette mini-expo !

Le Petit Salon a été réalisé avec le soutien des Cités éducatives.

Château-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulevard Antoine Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321100220 https://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr Collection égyptienne : elle est constituée d’un ensemble d’objets évoquant la conception égyptienne de la mort, les croyances funéraires, le panthéon animal et les rites d’embaumement, à la Basse Époque et à l’époque ptolémaïque. Collection de céramiques grecques : la seconde des musées de province en France : 476 vases corinthiens, attiques, étrusques, italiotes, rassemblés par Panckoucke, et achetés par la ville en 1861.

Le musée conserve aussi l’un des chefs d’œuvres de l’art céramique attique, l’amphore dite du Suicide d’Ajax attribué à Exékias.

Collections extra-européenne : fonds majeur du musée. Grâce notamment à la générosité de l’explorateur Pinart et à la clairvoyance du savant E. Hamy, le musée possède depuis 1875 un ensemble exceptionnel d’œuvres en provenance d’Alaska et d’Océanie.

Série de masques sugpiat unique au monde, masques de Nouvelle Calédonie et des îles Mortlock, statuettes…

Beaux-arts : tableaux flamands, hollandais et italiens des XVIe et XVIIe siècle, peinture française du XIXe siècle avec une importante série de paysages de l’école de Barbizon, peintures et sculptures réalistes, pré-impressionnistes et impressionnistes, peintres de la Côte d’Opale, céramiques et verreries européennes.

Collection médiévale : Crypte archéologique donnant accès aux vestiges des murs de Bononia Antiqua et très riche collection gallo-romaine recueillie sur le site de la Classis Britannica.

À table- Mini-Expo #3 au Petit Salon

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