Informations pratiques

Assier

A TAPLO! Le marché où manger !

place du château Assier Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

A Taplo ! (A Table! en occitan)

Marché gourmand convivial où producteurs, artisans et cuisiniers proposent des spécialités locales à déguster sur place.

Buvette avec des vins natures et de la bière artisanale

A Taplo ! (A Table! en occitan)

Marché gourmand convivial où producteurs, artisans et cuisiniers proposent des spécialités locales à déguster sur place.

Buvette avec des vins natures et de la bière artisanale. L'événement met à l'honneur les produits du terroir dans une ambiance festive avec restauration, buvette et animation musicale.

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place du château Assier 46320 Lot Occitanie charlottemongis@gmail.com

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English :

A Taplo! (A Table! in Occitan)

A friendly food fair where producers, artisans, and chefs offer local specialties to enjoy on-site.

Refreshment stand featuring natural wines and craft beer

L’événement A TAPLO! Le marché où manger ! Assier a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Figeac