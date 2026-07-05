A TAPLO! Le marché où manger ! Assier
dimanche 5 juillet 2026 · Assier
Informations pratiques
Assier
A TAPLO! Le marché où manger !
place du château Assier Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-02
A Taplo ! (A Table! en occitan)
Marché gourmand convivial où producteurs, artisans et cuisiniers proposent des spécialités locales à déguster sur place.
Buvette avec des vins natures et de la bière artisanale
A Taplo ! (A Table! en occitan)
Marché gourmand convivial où producteurs, artisans et cuisiniers proposent des spécialités locales à déguster sur place.
Buvette avec des vins natures et de la bière artisanale. L'événement met à l'honneur les produits du terroir dans une ambiance festive avec restauration, buvette et animation musicale.
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place du château Assier 46320 Lot Occitanie charlottemongis@gmail.com
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English :
A Taplo! (A Table! in Occitan)
A friendly food fair where producers, artisans, and chefs offer local specialties to enjoy on-site.
Refreshment stand featuring natural wines and craft beer
L’événement A TAPLO! Le marché où manger ! Assier a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Figeac
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