Assier

Atelier l’art du portrait au Château d’Assier

Château Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

L’Atelier invite à découvrir la mode des portraits en médaillons à la Renaissance, et en particulier ceux sculptés sur la façade du château

L’Atelier invite à découvrir la mode des portraits en médaillons à la Renaissance, et en particulier ceux sculptés sur la façade du château. Après une visite pour comprendre

l’articulation entre l’architecture et les décors, les participants réalisent leur propre médaillon en argile autodurcissante. Ils apprennent à modeler, assembler et décorer leur création, en s’inspirant des techniques et des couleurs de la Renaissance. Chacun repart avec son œuvre unique !

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Château Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 35 64 06 25

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English :

L’Atelier invites you to discover the fashion for medallion portraits during the Renaissance, and in particular those sculpted on the château’s façade

L’événement Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac