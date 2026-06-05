Atelier pleins fards sur la façade au château d’Assier Assier
Atelier pleins fards sur la façade au château d’Assier Assier lundi 13 juillet 2026.
Assier
Atelier pleins fards sur la façade au château d’Assier
Château, 41 Rue des Écuries de Galiot Assier Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-27 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27
Un château de la Renaissance, c’est bien connu, ça vous en met plein les mirettes ! Mais son grand âge rend la star toute pâlotte..
Un château de la Renaissance, c’est bien connu, ça vous en met plein les mirettes ! Mais son grand âge rend la star toute pâlotte… Et si on lui redonnait une bonne mine ? Jouez avec votre imagination sur des supports originaux pour un relooking de façade lumineux et coloré !
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Château, 41 Rue des Écuries de Galiot Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 assier@monuments-nationaux.fr
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English :
It’s no secret that a Renaissance château is a sight to behold! But her advanced age is making the star pale…
L’événement Atelier pleins fards sur la façade au château d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
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