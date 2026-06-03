Guinguette du Copeau Les Conférences de poche Assier
Guinguette du Copeau Les Conférences de poche Assier mercredi 29 juillet 2026.
Assier
Guinguette du Copeau Les Conférences de poche
Impasse du Bouyssounet Assier Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Spectacle proposé par la Cie NoKill autour du personnage de Léon Lenclos
Spectacle proposé par la Cie NoKill autour du personnage de Léon Lenclos. Entre poésie, humour et réflexion décalée, cette création entraîne le public dans un univers où l’ordinaire devient extraordinaire. À travers de fausses histoires et des vérités étonnantes, le spectacle joue avec les frontières entre imaginaire et connaissance dans une forme accessible et originale destinée à tous les publics dès 10 ans.
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Impasse du Bouyssounet Assier 46320 Lot Occitanie
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English :
Show by Cie NoKill based on the character of Léon Lenclos
L’événement Guinguette du Copeau Les Conférences de poche Assier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac
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