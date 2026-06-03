Guinguette du Copeau, L’être recommandé Assier
Guinguette du Copeau, L’être recommandé Assier mercredi 22 juillet 2026.
Assier
Guinguette du Copeau, L’être recommandé
Impasse du Bouyssounet Assier Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Spectacle de théâtre de rue proposé par Carnage Production
Spectacle de théâtre de rue proposé par Carnage Production. À travers le personnage d’Arti, artiste feutriste chargé d’apporter de la couleur et de la fantaisie dans un monde marqué par la morosité, la création mêle humour et émotion. Entre quête de reconnaissance et recherche de sa place dans la société, le spectacle offre une performance sensible et accessible à tous les publics.
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Impasse du Bouyssounet Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 26 74 07 17
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English :
Street theater show presented by Carnage Production
L’événement Guinguette du Copeau, L’être recommandé Assier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac
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