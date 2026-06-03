Assier

Guinguette du Copeau, L’être recommandé

Impasse du Bouyssounet Assier Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle de théâtre de rue proposé par Carnage Production

Spectacle de théâtre de rue proposé par Carnage Production. À travers le personnage d’Arti, artiste feutriste chargé d’apporter de la couleur et de la fantaisie dans un monde marqué par la morosité, la création mêle humour et émotion. Entre quête de reconnaissance et recherche de sa place dans la société, le spectacle offre une performance sensible et accessible à tous les publics.

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Impasse du Bouyssounet Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 26 74 07 17

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English :

Street theater show presented by Carnage Production

L’événement Guinguette du Copeau, L’être recommandé Assier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac