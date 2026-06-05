Guinguette du Copeau, Amours Assier
Guinguette du Copeau, Amours Assier mercredi 15 juillet 2026.
Assier
Guinguette du Copeau, Amours
Impasse du Bouyssounet Assier Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Spectacle de cirque et musique live porté par la Muchmuche Compagnie
Spectacle de cirque et musique live porté par la Muchmuche Compagnie. À partir d’une réflexion sensible autour de l’amour et des liens humains, la création interroge les relations, les émotions et les questions sans réponses. Entre performance physique et création musicale en direct, le spectacle propose un moment poétique et intimiste accessible dès 8 ans.
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Impasse du Bouyssounet Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 26 74 07 17
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English :
Circus show and live music by Muchmuche Compagnie
L’événement Guinguette du Copeau, Amours Assier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac
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