Assier

Guinguette du Copeau, Amours

Impasse du Bouyssounet Assier Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Spectacle de cirque et musique live porté par la Muchmuche Compagnie

Spectacle de cirque et musique live porté par la Muchmuche Compagnie. À partir d’une réflexion sensible autour de l’amour et des liens humains, la création interroge les relations, les émotions et les questions sans réponses. Entre performance physique et création musicale en direct, le spectacle propose un moment poétique et intimiste accessible dès 8 ans.

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Impasse du Bouyssounet Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 26 74 07 17

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English :

Circus show and live music by Muchmuche Compagnie

L’événement Guinguette du Copeau, Amours Assier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac