Histoires de mini mômes ! Médiathèque d’Assier Assier
Histoires de mini mômes ! Médiathèque d’Assier Assier mercredi 8 juillet 2026.
Assier
Histoires de mini mômes ! Médiathèque d’Assier
rue de la Pierre Levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Qu’y a-t-il dans la fourmilière ?
Théâtre physique
Nous partons à la découverte de la fourmi dans tous ses détails
Qu’y a-t-il dans la fourmilière ?
Théâtre physique
Nous partons à la découverte de la fourmi dans tous ses détails. A travers un parcours en immersion, les enfants vont pouvoir l’approcher,
l’aider à chercher sa nourriture et vivre la journée de cet insecte “fourmidable” !
Un voyage sensoriel et participatif, où la collaboration et le fait de voir pour la première fois génèrent une suspension dans le temps.
Une recherche constante des plaisirs simples de la petite enfance.
.
rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 64 81 48
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English :
What’s inside an anthill?
Physical theater
We set out to explore the ant in all its details
L’événement Histoires de mini mômes ! Médiathèque d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac
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