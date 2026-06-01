Des arbres et des champs, agroforesterie, table ronde à Assier Assier
Des arbres et des champs, agroforesterie, table ronde à Assier Assier samedi 27 juin 2026.
Assier
Des arbres et des champs, agroforesterie, table ronde à Assier
16 Rue des Écuries de Galiot Assier Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Des arbres et des champs, agroforesterie, table ronde !
L'agroforesterie, les arbres, leur rôle dans les champs, comment ils peuvent transformer les pratiques agricoles et rendre les paysages plus durables.
L’agroforesterie en vrai Avec Anthony Born et Jonathan Costes, éleveurs ; et Paul Petit, Cloé Ducuns, Pierre Labant
Des arbres et des champs, agroforesterie, table ronde !
L'agroforesterie, les arbres, leur rôle dans les champs, comment ils peuvent transformer les pratiques agricoles et rendre les paysages plus durables.
L’agroforesterie en vrai Avec Anthony Born et Jonathan Costes, éleveurs ; et Paul Petit, Cloé Ducuns, Pierre Labant. Plantes et Cie
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16 Rue des Écuries de Galiot Assier 46320 Lot Occitanie
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English :
Trees and fields, agroforestry, round table!
Agroforestry, trees, their role in fields, how they can transform agricultural practices and make landscapes more sustainable.
Agroforestry in real life With Anthony Born and Jonathan Costes, farmers; and Paul Petit, Cloé Ducuns, Pierre Labant
L’événement Des arbres et des champs, agroforesterie, table ronde à Assier Assier a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
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