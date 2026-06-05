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Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse Assier

Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse Assier

Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse Assier mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Impasse du Bouyssounet

Ville : 46320 Assier

Département : Lot

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 Tarif adulte

Assier

Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse

Impasse du Bouyssounet Assier Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Pièce de cirque musicale mêlant récit intime, performance circassienne et création musicale

Pièce de cirque musicale mêlant récit intime, performance circassienne et création musicale. À travers le personnage de Santa, Pauline Dau explore les questions d’identité, de liberté et de transformation. Entre hula-hoops, piano et univers burlesque, le spectacle propose une réflexion sensible sur le passage à l’âge adulte et les choix qui façonnent une vie. Une création singulière portée par une artiste circassienne et un musicien sur scène.

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Impasse du Bouyssounet Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 26 74 07 17 

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English :

Musical circus piece combining intimate storytelling, circus performance and musical creation

L’événement Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse Assier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac

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