Assier

Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse

Impasse du Bouyssounet Assier Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Pièce de cirque musicale mêlant récit intime, performance circassienne et création musicale

Pièce de cirque musicale mêlant récit intime, performance circassienne et création musicale. À travers le personnage de Santa, Pauline Dau explore les questions d’identité, de liberté et de transformation. Entre hula-hoops, piano et univers burlesque, le spectacle propose une réflexion sensible sur le passage à l’âge adulte et les choix qui façonnent une vie. Une création singulière portée par une artiste circassienne et un musicien sur scène.

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Impasse du Bouyssounet Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 26 74 07 17

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English :

Musical circus piece combining intimate storytelling, circus performance and musical creation

L’événement Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse Assier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac