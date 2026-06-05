Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse Assier
Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse Assier mercredi 8 juillet 2026.
Assier
Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse
Impasse du Bouyssounet Assier Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Pièce de cirque musicale mêlant récit intime, performance circassienne et création musicale
Pièce de cirque musicale mêlant récit intime, performance circassienne et création musicale. À travers le personnage de Santa, Pauline Dau explore les questions d’identité, de liberté et de transformation. Entre hula-hoops, piano et univers burlesque, le spectacle propose une réflexion sensible sur le passage à l’âge adulte et les choix qui façonnent une vie. Une création singulière portée par une artiste circassienne et un musicien sur scène.
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Impasse du Bouyssounet Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 26 74 07 17
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English :
Musical circus piece combining intimate storytelling, circus performance and musical creation
L’événement Guinguette du Copeau, Santa, ce qui me reste de la Corse Assier a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac
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