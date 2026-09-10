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AGENDA · Sedan

A Tempo, Galerie des Antiques, Sedan

samedi 19 septembre 2026 · Galerie des Antiques · Sedan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Galerie des Antiques
Adresse
Cour du Château 08200 Sedan
Ville
08200 Sedan
Département
Ardennes

A Tempo Samedi 19 septembre, 16h00 Galerie des Antiques Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans la continuité du travail entrpris en 2025, le Choeur A Tempo propose un programme éclectique consacré à la nature et aux émotions qu’elle inspire. A travers des oeuvres de Brahms, Barber, Janacek, Guastavino, Debussy et Hindemith, le concert vous fera voyager entre forêts, eaux, étoiles et paysages populaires. Un programme qui met en lumière les liens entre nature, poésie et musique, ainsi que le dialogue entre tradition populaire et écriture savante.

Galerie des Antiques Cour du Château 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est
Dans la continuité du travail entrpris en 2025, le Choeur A Tempo propose un programme éclectique consacré à la nature et aux émotions qu’elle inspire. A travers des oeuvres de Brahms, Barber, et le…

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