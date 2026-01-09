Foire Agricole de Sedan Sedan

Foire Agricole de Sedan

Prairie de Torcy Sedan Ardennes

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Chaque année, la foire agricole de Sedan réunit des milliers de visiteurs autour du meilleur de l’élevage et du terroir ardennais. Près de 150 exposants, plus de 2 000 animaux et de nombreux concours locaux, nationaux et internationaux valorisent le travail des éleveurs et la qualité des productions régionales.Au fil du temps, cette grande manifestation est devenue une véritable vitrine de la ruralité, mettant en lumière les métiers de l’agriculture, les savoir-faire traditionnels et la richesse des filières ardennaises. Un rendez-vous vivant et authentique, où passion, transmission et découvertes s’invitent chaque année.Renseignements UCIA Sedan 03 24 29 15 99(re)découvrir l’édition 2025 !

Prairie de Torcy Sedan 08200 Ardennes Grand Est

English :

Every year, the Sedan agricultural fair brings together thousands of visitors to showcase the best of Ardennes livestock breeding and local produce. Nearly 150 exhibitors, over 2,000 animals and numerous local, national and international competitions showcase the work of breeders and the quality of regional produce. Over the years, this major event has become a veritable showcase for rural life, highlighting farming trades, traditional know-how and the richness of the Ardennes? production sectors. A lively and authentic event, where passion, transmission and discovery come together every year: UCIA Sedan 03 24 29 15 99(re)discover the 2025 edition!

