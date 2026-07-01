Un week-end au Moyen Âge, Château fort, Sedan

Informations pratiques

Un week-end au Moyen Âge 19 et 20 septembre Château fort Ardennes

Nombre limité à 70 personnes pour la visite de 11h (gratuite) et à 40 personnes pour la visite de 15h (supplément de 3€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le week-end du 19 et 20 septembre 2026, profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir le château gratuitement ! Un week-end au Moyen Âge vous attend !

Parcourez le château avec un guide et décourvez 600 ans d’histoire !

– Avec Aurélien Behr, historien local, à 11h (gratuit – 70 personnes max.)

– Avec un de nos médiateurs à 15h (3€ supplément – 40 personnes max.)

La visite libre et gratuite du château est possible durant le week-end. Seuls les outils de médiation feront l’objet d’un supplément (livret papier, audioguide).

Il vous sera également possible d’assiter à des démonstrations de tir au trébuchet à 11h, 14h et 16h30.

Château fort Place du Château, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est https://sedan.fr/vivre-a-sedan/culture/le-musee-municipal/ Ayant racheté la seigneurie de Sedan à son beau-frère Guillaume de Braquemont, Evrard III de la Marck entreprend dès 1424 la construction d’un premier château englobant un prieuré.

Ce château triangulaire, dit château primitif, fut très largement agrandi et renforcé par les descendants d’Evrard. L’arrivée progressive de l’artillerie l’obligera à s’adapter à cette arme redoutable.

Après l’échec d’une conspiration contre Richelieu, Frédéric Maurice de la Tour d’Auvergne, dernier prince de Sedan est emprisonné. Pour sauver sa tête, il fait don de la Principauté au roi Louis XIII, ce qui signifie le rattachement de cette dernière à la France. Dès lors, et durant 320 ans, l’armée française occupe le château.

En 1962, la municipalité rachète le château et inaugure en 1995 son premier circuit de visite retraçant l’histoire des lieux. Parkings : rue Hué-Tanton, promenoir des Prêtres, place du Château. Gare de Sedan.

Le week-end du 19 et 20 septembre 2026, profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir le château gratuitement ! Un week-end au Moyen Âge vous attend !

©Pierre Holley