Foire commerciale de Sedan Sedan

Chaque année, cet événement emblématique réunit des centaines d’exposants et des milliers de visiteurs autour des dernières tendances, des innovations locales et des nouveautés qui animent la vie commerciale ardennaise.Au fil des stands, le public découvre un large univers habitat, bien-être, artisanat, gastronomie, automobile, loisirs… Entre démonstrations, dégustations, animations et rencontres avec les professionnels, la Foire commerciale de Sedan offre une sortie conviviale et familiale, idéale pour faire le plein d’idées et de découvertes.Édition 2022

En ville Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 15 99

Every year, this emblematic event brings together hundreds of exhibitors and thousands of visitors to discover the latest trends, local innovations and new products that are driving commercial life in the Ardennes Between demonstrations, tastings, events and meetings with professionals, the Sedan Trade Fair offers a convivial, family-friendly outing, ideal for filling up on ideas and discoveries.2022 Edition

