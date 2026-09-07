Matinée Bailleurs, Salle Marcillet, Sedan

Informations pratiques

Matinée Bailleurs Samedi 19 septembre, 09h30 Salle Marcillet Ardennes

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Action Logement et ses partenaires vous invitent à une « Matinée bailleurs »

Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30 à Sedan, salle Marcillet (place Crussy)

Inscription > urlr.me/cwbmGg

Au programme :

> 9 h : Café d’accueil

> 9 h 30 : Conférence

– La Réforme du DPE (diagnostic de performance énergétique)

– Dispositifs d’investissement locatif

– Dispositifs de sécurisation des loyers

> 11 h 30 : Forum partenaires – temps d’échange personnalisé sur les stands

Salle Marcillet Place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/cwbmGg »}]

Bailleurs privés, connaissez-vous les aides et services dont vous pouvez bénéficier ?

Action Logement