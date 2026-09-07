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Matinée Bailleurs, Salle Marcillet, Sedan

samedi 19 septembre 2026 · Salle Marcillet · Sedan

Matinée Bailleurs, Salle Marcillet, Sedan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle Marcillet
Adresse
Place Crussy, 08200 Sedan
Ville
08200 Sedan
Département
Ardennes
Tarif
Sur inscription

Matinée Bailleurs Samedi 19 septembre, 09h30 Salle Marcillet Ardennes

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Action Logement et ses partenaires vous invitent à une « Matinée bailleurs »
Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30 à Sedan, salle Marcillet (place Crussy)
Inscription > urlr.me/cwbmGg
Au programme :
> 9 h : Café d’accueil
> 9 h 30 : Conférence
– La Réforme du DPE (diagnostic de performance énergétique)
– Dispositifs d’investissement locatif
– Dispositifs de sécurisation des loyers
> 11 h 30 : Forum partenaires – temps d’échange personnalisé sur les stands

Salle Marcillet Place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/cwbmGg »}]
Bailleurs privés, connaissez-vous les aides et services dont vous pouvez bénéficier ?

Action Logement

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