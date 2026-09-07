Matinée Bailleurs, Salle Marcillet, Sedan
samedi 19 septembre 2026 · Salle Marcillet · Sedan
Informations pratiques
Matinée Bailleurs Samedi 19 septembre, 09h30 Salle Marcillet Ardennes
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Action Logement et ses partenaires vous invitent à une « Matinée bailleurs »
Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30 à Sedan, salle Marcillet (place Crussy)
Inscription > urlr.me/cwbmGg
Au programme :
> 9 h : Café d’accueil
> 9 h 30 : Conférence
– La Réforme du DPE (diagnostic de performance énergétique)
– Dispositifs d’investissement locatif
– Dispositifs de sécurisation des loyers
> 11 h 30 : Forum partenaires – temps d’échange personnalisé sur les stands
Salle Marcillet Place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/cwbmGg »}]
Bailleurs privés, connaissez-vous les aides et services dont vous pouvez bénéficier ?
Action Logement
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