Exposition « Mesurer le monde. La métrologie à travers les collections de la SHAS. », Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan

Informations pratiques

Exposition « Mesurer le monde. La métrologie à travers les collections de la SHAS. » 19 et 20 septembre Société d’Histoire et d’Archeologie Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au sein de sa salle d’expositon, la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais propose de plonger le visiteur dans une exposition intitulée «Mesurer le monde».

Le parcours permet de découvrir une sélection d’objets portant sur les divers instruments de mesure anciens issus de ses collections. Des informations historiques et techniques, mais accessibles à tous, permettent d’en savoir un peu plus.

Les instruments exposés appartiennent en particulier au monde industriel (les mesures du temps, de la longueur et de la masse…), mais aussi au quotidien familier avec des objets comme une balance de Roberval, une horloge sedanaise… L’exposition met encore à l’honneur des pièces beaucoup plus rares comme un globe terrestre de Robert de Vaugondy (datant du XVIIIe siècle), des cartes et des plans de Sedan, un profil de pont…

Société d’Histoire et d’Archeologie 19 place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 32 65 78 http://www.histoire-sedan.com La Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais (SHAS) est l’héritière d’un petit groupe de Sedanais baptisé « La Bruyère ». Fondé à la fin du XIXᵉ siècle, ce groupe avait pour ambition de découvrir et d’étudier l’Ardenne autour de Sedan, dans le département et en Belgique.

Au sein de sa salle d’expositon, la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais propose de plonger le visiteur dans une exposition intitulée «Mesurer le monde».

©SHAS