Journées Européennes du Patrimoine à Sedan Sedan

2026-09-19
2026-09-20

2026-09-19

Visites guidées, ouvertures exceptionnelles de sites et animations auront lieu tout au long du week-end pour redécouvrir le patrimoine qui nous entoure.Programme détaillé à venir.
Sedan 08200 Ardennes Grand Est
+33 3 24 27 84 85
patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Guided tours, exceptional site openings and events will take place throughout the weekend to help you rediscover the heritage that surrounds us.

