Journées Européennes du Patrimoine à Sedan

En ville Sedan Ardennes

Tarif :

Date :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées, ouvertures exceptionnelles de sites et animations auront lieu tout au long du week-end pour redécouvrir le patrimoine qui nous entoure.Programme détaillé à venir.

En ville Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Guided tours, exceptional site openings and events will take place throughout the weekend to help you rediscover the heritage that surrounds us.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Sedan Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme