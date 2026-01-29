Journées Européennes du Patrimoine à Sedan Sedan
Journées Européennes du Patrimoine à Sedan Sedan samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine à Sedan
En ville Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées, ouvertures exceptionnelles de sites et animations auront lieu tout au long du week-end pour redécouvrir le patrimoine qui nous entoure.Programme détaillé à venir.
.
En ville Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tours, exceptional site openings and events will take place throughout the weekend to help you rediscover the heritage that surrounds us.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Sedan Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme