A tiroirs ouverts, Jardin Cassin, Houilles

Informations pratiques

A tiroirs ouverts Samedi 19 septembre, 17h30 Jardin Cassin Yvelines

Gratuit, durée : 50min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

A tiroirs ouverts_Cie Majordome

Dirque et jonglage – tout public familial.

Jardin Cassin, 17h30. Durée : 50mn

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie, tombe et se relève… Il nous ouvre peu à peu les tiroirs de son monde intérieur pour nous laisser entendre le bruit de dedans. Un numéro solo jonglé poétique, burlesque et touchant, d’une haute technicité.

Coproductions : Région Auvergne Rhône-Alpes • Département de l’Ain • La cascade – Pôle national des arts du cirque • École de cirque de Lyon – MJC Ménival • La vache qui rue • Le Pôle – Scène conventionnée • MJC de Bourg-en-Bresse • Ville de Bourg-en-Bresse • Le Colombier des Arts – L’InStand’Art • ETAC de Bourg-en-Bresse

Jardin Cassin 1 rue Mermoz 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

Spectacle « A tiroirs ouverts »

©Dominique Hogard