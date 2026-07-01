A tiroirs ouverts, Jardin Cassin, Houilles
samedi 19 septembre 2026 · Jardin Cassin · Houilles
Informations pratiques
A tiroirs ouverts Samedi 19 septembre, 17h30 Jardin Cassin Yvelines
Gratuit, durée : 50min
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
A tiroirs ouverts_Cie Majordome
Dirque et jonglage – tout public familial.
Jardin Cassin, 17h30. Durée : 50mn
Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie, tombe et se relève… Il nous ouvre peu à peu les tiroirs de son monde intérieur pour nous laisser entendre le bruit de dedans. Un numéro solo jonglé poétique, burlesque et touchant, d’une haute technicité.
Coproductions : Région Auvergne Rhône-Alpes • Département de l’Ain • La cascade – Pôle national des arts du cirque • École de cirque de Lyon – MJC Ménival • La vache qui rue • Le Pôle – Scène conventionnée • MJC de Bourg-en-Bresse • Ville de Bourg-en-Bresse • Le Colombier des Arts – L’InStand’Art • ETAC de Bourg-en-Bresse
Jardin Cassin 1 rue Mermoz 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France
Spectacle « A tiroirs ouverts »
©Dominique Hogard
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